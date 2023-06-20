السنغال بالقوة الضاربة قبل ساعات من ملاقاة البرازيل وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة ودية مرتقبة ، يواجه منتخب السنغال الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي على ملعب جوزيه الفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية ، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.





كان المدير الفني لأسود التيرانجا أليو سيسيه قد أعلن خلال وقت سابق القائمة النهائية الخاصة بمنتخب بلاده السنغال لمواجهة السامبا.

مع استبعاد الحارس الأساسي إدوارد ميندي لاعب تشيلسي بداعي الإصابة ، وتواجد ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ الألماني .

قائمة السنغال ..

وضمت قائمة أسود التيرانجا كل من

حراسة المرمى: ألفريد جوميز (حارس رين الفرنسي) – سيني ديانج (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – موري دياو (كليرمون الفرنسي).

خط دفاع: كاليدو كوليبالي (تشيلسي الإنجليزي) – فودي توريه (ميلان الإيطالي) – يوسف سبالي (ريال بيتيس الإسباني) – عبده ديالو (لايبزيج الألماني) – موسى نياكاتيه (نوتينجهام الإنجليزي) – عبدولاي سيك (مكابي حيفا من الكيان الصهيوني) – عبد الله ندور (سوشو الفرنسي) – إسماعيل ياكوبس (موناكو الفرنسي) – فوموسي ميندي (أميان الفرنسي).

الوسط: إدريسا جاييه (إيفرتون الإنجليزي) – نامبلايس ميندي (ليستر سيتي الإنجليزي) – بابا جاييه (مارسيليا الفرنسي) – بابي سار (توتنهام الإنجليزي) – باث سييس (رايو فايكانو الإسباني) – شيخو كوياتيه (نوتينجهام الإنجليزي) – ديون لوبي (ستاد ريمس الفرنسي).

خط الهجوم: ساديو ماني (بايرن ميونخ الألماني) – كريبين دياتا (موناكو الفرنسي) – حبيب ديالو (ستراسبورج الفرنسي) – إسماعيلا سار (واتفورد الإنجليزي) – بابي ساخو ( فريق سيمبا التنزاني) – نيكولاس جاكسون (فياريال الإسباني) – إيلمان ندياي ( نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي)..