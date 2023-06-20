الوداد يقطع الطريق على الأهلي والزمالك في صفقة الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق نادي الوداد في قطع الطريق على أندية الأهلي والزمالك، حيث كان صراع ثلاثي على عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المغربي، بالميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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وتوصلت إدارة نادي الوداد المغربي لاتفاق نهائي على تجديد عقود 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول، والذين كانوا ضمن اهتمامات أندية الأهلي والزمالك للتعاقد معهم.

الوداد يجدد لثلاثي الفريق

أعلن سعيد الناصري رئيس مجلس إدارة نادي الوداد المغربي توصله لاتفاق مع ثلاثي الفريق يحيى عطية الله وأيوب العملود وأيمن الحسوني، على تجديد عقودهم بشكل نهائي خوفًا من الرحيل لأحد قطبي الكرة المصرية.

وكانت هناك رغبة من جانب النادي الأهلي في ضم اللاعب يحيي عطية الله الظهير الأيسر لنادي الوداد، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

كما هو الحال بالنسبة للفارس الأبيض الذي يريد التعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر، تحسبًا لرحيل أحمد فتوح في أي وقت عن طريق أحد العروض.

الوداد يقطع الطريق على الأهلي والزمالك

ونجح فريق الوداد في اتمام الاتفاق على كافة بنود العقود الجديدة لثلاثي الفريق مع الإدارة، كما وضع بند في العقد يسمح للثلاثي بموافقة الادارة على رحيلهم بشكل رسمي لكن في حال حصولهم على عروض أوروبية.

وكان نادي الوداد قد خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا من النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين لمجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا، وسجل يحيى عطية الله هدفاً في مباراة العودة بالمغرب.

وفي سياق متصل، ترغب إدارة نادي الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب يحيي جبران لاعب وسط فريق الوداد المغربي، لكن سن اللاعب يعطل اتمام الصفقة حتى الآن، بالرغم من نهاية عقد اللاعب مع الفريق المغربي بنهاية شهر يونيو الجاري، وعدم وجود نية في تجديد التعاقد معه.

ويقترب نادي الزمالك من التعاقد مع لاعب نادي الاتحاد السعودي طارق حامد والذي ينتظر خبر فسخ التعاقد معه خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد قرب إعلان صفقة نجولو كانتي بشكل رسمي.

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