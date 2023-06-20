موقف بيتي مارتينيز مع النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه النية داخل أروقة نادي النصر السعودي لإنهاء العلاقة التعاقدية مع لاعب الوسط الأرجنتيني بيتي مارتينيز في الموسم المقبل.

وأشار صحيفة عكاظ السعودية أن النصر السعودي استقر على رحيل بيتي مارتينيز بسبب سعي النادي إبرام تعاقدات من نجوم الصف الأول في أوروبا.

وأضافت أن نادي النصر السعودي سيبيع المدة المتبقية في عقد بيتي مارتينيز لأي نادي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني.

ويتبقى موسم واحد في عقد بيتي مارتينيز مع النصر السعودي وكان بيتي مارتينيز قد انضم إلى نادي النصر في سبتمبر 2020 من نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، لمدة 4 سنوات، حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2023 – 2024.

خاض بيتي مارتيني مع النصر 58 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 آخرين، وتوج مع الفريق بكأس السوبر السعودي.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره سيلتا فيجو الاسباني، في لقاء ودي خلال معسكر الفريق السعودي في البرتغال استعدادا للموسم المقبل.

وأعلن كارلوس مورينيو رئيس نادي نظيره سيلتا فيجو الاسباني، أن فريقه سيواجه النصر السعودي يوم 17 يوليو المقبل في البرتغال على أن يواجه بنفيكا البرتغالي يوم 22 من نفس الشهر. .

ويقيم نادي النصر معسكره التحضيري للموسم الجديد في البرتغال اعتباراً من 3 يوليو، قبل أن يغادر إلى اليابان لخوض مباريات الجولة الآسيوية التي يواجه خلالها باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 25 يوليو وانتر ميلان الإيطالي يوم 27 يوليو، يعود بعدها للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

يبحث نادي النصر السعودي الدخول في مفاوضات مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، لضمه خلال فترة الانتقالت الصيفية المقبلة.

ويأتي سعى نادي النصر للتعاقد مع نجم إنتر ميلان، في ظل السياسات الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية للارتقاء بمنظومة كرة القدم وفقا لرؤية 2030.

وقالت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن نادي النصر يستعد لتقديم عرض قوي للتعاقد مع بروزوفيتش.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن بروزوفيتش أصبح هدفًا رئيسيا لنادي النصر السعودي لضمه في الانتقالات الصيفية الحالية لاسيما وأن موقف اللاعب مع إنتر ميلان لا يزال غامضا.

وأكدت لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان لا يمانع رحيل بروزوفيتش من أجل الاستفادة المادية من عملية البيع، ولكن الصفقة تتوقف على موقف اللاعب من خطوة الانضمام إلى كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي أم لا.

وتشير الصحيفة أن إنتر ميلان يستهدف الاستفادة المالية من بيع بروزوفيتش، لإتمام صفقة ضم دافيد فراتيسي لاعب وسط ساسولو.