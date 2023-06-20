قرار يهدد اتحاد جدة بعدم تسجيل بنزيما

ياسر رشاد - القاهرة - بات نادي اتحاد جدة مهددا من الحرمان من تسجيل صفقاته الجديدة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أوضحت تقارير صحفية سعودية أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ستفرض عقوبة مالية على نادي اتحاد جدة، بالإضافة لإلزامه بدفع مستحقات للاعب عبدالرحمن الغامدي لاعب العميد السابق، والتي تقترب من مليوني ونصف المليون ريال.

وتابعت التقارير أن العقوبة جاءت بسبب انقضاء المدة المحددة للسداد وتأخر تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي من جانب اتحاد جدة، والذي ألزم النادي بدفع المبالغ المالية المتأخرة للاعبه السابق.



إنذار



وواصلت التقارير، أن قرار عقوبة لجنة الانضباط سيتضمن إنذارًا بضرورة التسديد خلال 30 يومًا من صدوره، وأوضحت، أن حالة التأخير سيتم التصعيد التلقائي إلى الدرجة الثانية من العقوبات باتخاذ قرار المنع من التسجيل.

ونجح اتحاد جدة السعودي، في التوقيع مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، ويقترب من الإعلان عن صفقة مواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.



اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صفقة كانتي

يستعد نادي اتحاد جدة السعودي للإعلان عن تعاقده الرسمي مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، في صفقة ثانية قوية بعد استقدامه كريم بنزيما الوافد إلى السعودية من صفوف فريق ريال مدريد الأسباني.

وأشارت تقارير سعودية اليوم الأثنين ، إلى أن كانتي وقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة ، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسم نادي اتحاد جدة السعودي ، تعاقده مع النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما الذي انتقل إلى السعودي قادماً من ريال مدريد في صفقة من العيار الثقيل ماديًا، ولكن مازالت ضرائب إسبانيا تلاحقه في السعودية

وعلى الرغم من رحيل بنزيما عن دولة أسبانيا ومغادرته لريال مدريد إلا أن اللاعب مطالب بدفع جزء من راتبه كضرائب في إسبانيا عن مستحقات لفترات ماضية قضاها مع الريال.

وأثناء فترة لعبه في الريال ، كان اللاعب الدولي الفرنسي يتقاضى 11.5 مليون يورو صافية بعد الضرائب في ريال مدريد، لذلك من المقرر أن يذهب جزء من الراتب الذي سيحصل عليه المهاجم الفرنسي، في السعودية إلى الضرائب الإسبانية، وفقًا لما يعرف بـ “ضريبة الانتقال” المتعارف عليها في القوانين الخاصة بالمعاملات المالية والضرائب داخل دولة أسبانيا.



