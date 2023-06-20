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فيتوريا يجتمع بالأندية الصاعدة للدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، على استقبال الأندية الصاعدة للدوري الممتاز وهي الجونة و زد بينما اعتذر نادي بلدية المحلة عن الحضور .

 

وعقد روي فيتوريا ورمحمد غرابة مدير المنتخب جلسة ترحيب بمسئولي الناديين حيث حضر حسام الزناتي المدير الرياضي بنادي الجونة و أحمد مصطفي  بيبو المدير الفني  للجونة و محمد ثابت المدرب العام لنادي زد ، وتهنئتهم على التأهل للدوري الممتاز.

 

كما تم التطرق خلال الجلسة عن العديد من الأمور الخاصة باللاعبين و الأندية والسلبيات و الإيجابيات والصعوبات التي تواجههم كمدربين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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