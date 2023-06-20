شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يجتمع بالأندية الصاعدة للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، على استقبال الأندية الصاعدة للدوري الممتاز وهي الجونة و زد بينما اعتذر نادي بلدية المحلة عن الحضور .

وعقد روي فيتوريا ورمحمد غرابة مدير المنتخب جلسة ترحيب بمسئولي الناديين حيث حضر حسام الزناتي المدير الرياضي بنادي الجونة و أحمد مصطفي بيبو المدير الفني للجونة و محمد ثابت المدرب العام لنادي زد ، وتهنئتهم على التأهل للدوري الممتاز.

كما تم التطرق خلال الجلسة عن العديد من الأمور الخاصة باللاعبين و الأندية والسلبيات و الإيجابيات والصعوبات التي تواجههم كمدربين.