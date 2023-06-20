شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الدور قبل النهائي لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة تذكرتي منذ قليل التذاكر الخاصة بمباريات الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة التي تجمع نادي المصري أمام فيوتشر و سيراميكا أمام الاتحاد السكندري.

وتقام مباراة المصري و فيوتشر يوم السبت 24 يونيو بإستاد برج العرب بالإسكندرية بينما تقام مباراة سيراميكا و الاتحاد يوم 26 يونيو بإستاد القاهرة الدولي.

وتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات الدور قبل النهائي لكاس الرابطة عبر موقع ‏tazkarti.com ، ولاستلام التذكرة و الـFAN ID عبر ‏ tazkarti.co/TOutlets.

في سياق مغاير ، ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين 24 يونيو الجاري.

وكان المصري قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصري أيضاً فى الودية الثانية التى أقيمت مساء الجمعة، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.