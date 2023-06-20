شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى فى ذكرى رحيل عبدالرحمن أنوس: الأب الروحى.. لن ننساك يا سيناتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى، على إحياء الذكرى الثانية لرحيل عبد الرحمن أنوس أسطورة الإسماعيلى والأب الروحى للدراويش ، وكتب الحساب الرسمى للإسماعيلى على موقع "فيس بوك": "الذكرى الـ2 على رحيل الأب الروحى وأحد أعمدة أبطال افريقيا مع الإسماعيلى الكابتن عبد الرحمن أنوس.. لن ننساك يا سيناتور".

فى سياق آخر، حذر حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، فى المواجهة المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

وأكد حمزة الجمل، فى جلسة مع اللاعبين، أن مواجهة أسوان تعد الأهم للفريق فى هذه المرحلة، حيث إن الفوز يؤمن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالى لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل فى تحقيق أى فوز فى آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

وخاض الإسماعيلى مباراتين وديتين للاستعداد لمواجهة أسوان، حيث حقق فوزا كبيرا على ساحة دمياط بسداسية نظيفة، ثم الفوز على منتخب السودان الأوليمبى بهدفين نظيفين، بعدما تم إلغاء المباراة الودية أمام المصرى البورسعيدى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.