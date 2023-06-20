شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه الداخلية ودياً بعد غد الخميس استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه إنبى نظيره الداخلية ودياً،بعد غد الخميس في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 30 يونيو الجاري ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتتاز.

وينوى تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، منح العديد من اللاعبين البدلاء الفرصة أمام الداخلية للوقوف على جاهزيتهم فنياً وبدنياً للاستفادة منهم في الفترة المقبلة.

وكان إنبى خاض مباراتين وديتين أمام المصري بالسلوم،حيث خسر اللقاء الأول بنتيجة 3/2 وفاز في الثانى برباعية.

ويحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

وفى سياق مختلف يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.