شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: تغيير المدربين أثر سلباً على الإسماعيلي.. ولابد من صفات معينة فى الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي السابق ، أنه يرغب فى أن يكون كل الأندية الجماهيرية لديها استقرار خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة المنافسة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز والبطولات المختلفة.

وقال علي أبو جريشة نجم الاسماعيلي السابق فى تصريحات إذاعية ، :" أنا حزين على حال الأندية الجماهيرية ، وبالطبع حزين بسبب تسول المسؤولين فى الإسماعيلي من أجل توفير موارد مالية للنادي من أجل المنافسة"، وأضاف:" لابد من رابطة الأندية أن يكون هناك حلول سريعة من أجل وجود موارد مالية للأندية الجماهيرية بدل من أن ننتظر دعم مادي.