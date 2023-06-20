شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: تغيير المدربين أثر سلباً على الإسماعيلي.. ولابد من صفات معينة فى الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي السابق ، أنه يرغب فى أن يكون كل الأندية الجماهيرية لديها استقرار خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة المنافسة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز والبطولات المختلفة.
وقال علي أبو جريشة نجم الاسماعيلي السابق فى تصريحات إذاعية ، :" أنا حزين على حال الأندية الجماهيرية ، وبالطبع حزين بسبب تسول المسؤولين فى الإسماعيلي من أجل توفير موارد مالية للنادي من أجل المنافسة"، وأضاف:" لابد من رابطة الأندية أن يكون هناك حلول سريعة من أجل وجود موارد مالية للأندية الجماهيرية بدل من أن ننتظر دعم مادي.
وأضاف نجم الاسماعيلي السابق ، أن موقف النادي مازال صعب فى جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، وقال :" الاسماعيلي يعاني منذ سنوات من الوضع الذي يتواجد فيه فى مسابقة الدوري المصري الممتاز ، وكل موسم نعيش نفس الأزمة ، والقصة فقط ليس فى اللاعبين والجهاز الفني.
وتابع :" بالنسبة لفريق الاسماعيلي أنا أري أن هناك لاعبين جيدين ومن الممكن أن يكون هناك 3 صفقات خلال الفترة المقبلة تجعل الفريق فى حال جيد" ، مؤكداً أن النادي الاسماعيلي فى موقف صعب دائم منذ سنوات فى مسابقة الدوري المصري الممتاز وذلك لا يليق باسم النادي وتاريخه.
وواصل أبو جريشة :" الإسماعيلي يحتاج الفترة المقبلة أن يكون هناك استقرار إداري ومالي ثم يبحث عن تحقيق البطولات ولكن فى البداية لابد من الاستقرار حتي يعود من جديد الفريق للاستقرار الفني"، وأضاف:" إذا استمر الوضع كما هو عليه فى النادي ستكون النهاية غير جيدة".
وأردف :" ترتيب النادي منذ سنوات فى جدول الدوري لا يليق باسمه الذي اقترب من 100 عام فى الكرة المصرية استطاع خلالها تقديم لاعبين كبار للكرة المصرية ومنتخب مصر" ، مؤكداً أن تغيير المدربين بشكل كبير فى الفريق خلال السنوات الأخيرة أثر بشكل سلبي على الدراويش.
واستطرد :" لابد أن يكون هناك استقرار فني أكثر من ذلك، والتغيير فى الأجهزة الفنية بشكل أزمة كبيرة للنادي وذلك ظهر خلال السنوات الأخيرة" ، وتابع :" لابد العين التي تختار الصفقات الجديدة أن يكون لاعب يملك صفات اللعب فى نادي كبير بحجم الاسماعيلي ولديه إمكانيات تكون فارقة عن الموجودين فى الوقت الحالى".
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