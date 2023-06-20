شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: الأندية الشعبية تحظى باهتمام الدولة وتم دعمها بـ50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الشباب الرياضة، أنها دعمت الأندية الشعبية خلال العام الحالي بمبلغ 50 مليون جنيه لأنها تحظى بأهمية كبيرة من قبل الدولة، ولها مكانة كبيرة الشعب المصري في المحافظات .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة أزمات الأندية الشعبية، وذلك بحضور ممثلي ما يقرب من 150 نادي شعبي .

وأكد ممثل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، كان حريص على المشاركة في ذلك الاجتماع الذي يهم قطاع كبير من المواطنين، ولكنه كان متواجدا اليوم في محافظة شمال سيناء لافتتاح عدد من المشروعات الشبابية .

وأشار إلى أن الوزارة تساعد الأندية الشعبية بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي والحالة العامة في العالم، والتي لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم، ونحن جزء من العالم وإدارة كرة القدم لها ميزان مختلف في البيع والشراء للاعبين.

وفي السياق ذاته طالب عدد من ممثلي محافظات الصعيد بإنشاء استاد في محافظة البحر الأحمر ومحافظة الأقصر، وكذلك تقديم الدعم المادي اللازم للنهوض بأندية الصعيد .

من جانبه، وجه الكاتب الصحفى حمدى مبارز رئيس نادى الهنداو بالوادي الجديد، الشكر للدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب على توجيه الدعوة للأندية الشعبية لمناقشة مشاكلها خاصة فيما يتعلق بالدعم.

وقال مبارز فى كلمته أمام اللجنة، إن توجيه الدعوة يؤكد حرص اللجنة على الاستماع لممثلى الأندية من أرض الواقع.

وأضاف أن وزارة الشباب تقوم بدورها على أكمل وجه فى البنية التحتية خاصة فى الوادى الجديد، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قدم الكثير للرياضة المصرية وقطاع الشباب فى الفترة الماضية.

وطالب مبارز بضرورة أن يكون الدعم السنوى المقدم للأندية مرتبط بالظروف الجغرافية للأندية، فلا يعقل أن يحصل نادى فى الوادى الجديد على نفس الدعم الذى يحصل عليه نادى فى القاهرة أو المحافظات القريبة التى لا تتنقل كثيرا ولمسافات بعيدة.

كما اقترح ألا يكون دعم الاتحاد المصرى لكرة القدم مرتبط بعضوية الجمعية العمومية بالاتحاد لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأندية تلعب فى مسابقة واحدة.

كما طالب رئيس نادى الهنداو بأن تكون الموافقة على الاستثمار والتأجير للمنشآت بالأندية بنظام BOT من سلطة السلطة الإدارية المختصة ممثلة فى مديريات الشباب وليس الجهة الإدارية المركزية ممثلة فى الوزارة.