شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المنتخب الأوليمبى فى مباراته الودية أمام الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي تشكيل فريقه في الودية المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم أمام الكونغو برازافيل فى المغرب فى البروفة الأخيرة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وجاء كالتالي :

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد أشرف.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا – أحمد عاطف قطة – مصطفى سعد ميسي.

الهجوم: محمود صابر – أسامة فيصل.

ويقع منتخب مصر الاولمبي فى المجموعة الثانية بالبطولة مع منتخبات النيجر والجابون ومالي، ويفتتح مشواره بمواجهة النيجر يوم 25 يونيو الجاري.

وتضم البعثة محمد بركات والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ، وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامى وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري ، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين ، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وتضم القائمة.. فى حراسة المرمي : حمزه علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا .. وفى الدفاع : حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر ..وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد واحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزى واحمدكوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل .. وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن اجويرو.. واختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 .