شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: الدوري الموسم المقبل ينطلق فى سبتمبر .. وشركات الكرة الحل أزمات الأندية الجماهيرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن هناك تواصل دائم مع الأندية الجماهيرية من أجل وضع حلول للأزمات التي يعيشها كل نادي، وبالطبع أهمها الأزمات المالية.
وقال أحمد دياب فى تصريحات إذاعية :" رابطة الأندية على تواصل دائم مع الأندية، والأندية الجماهيرية لديها أزمات منذ سنوات، ولكن نحن على تواصل مع جميع الأندية الشعبية فى الدوري الممتاز، منذ فترة كبيرة، من أجل معالجة جميع المشاكل، مضيفاً :" الجلسة أمس، وضعنا نقط معينة، وحددنا موعد يوم الأحد المقبل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجانب الشركة الراعية".
وتابع دياب:" الاجتماع من أجل وضع حلول للأندية ورفع مداخيل الأندية الجماهيرية، من أجل أن يستفيدوا وبالطبع سيستفيد المنتخبات الوطنية من ذلك"، وواصل ، أن هناك حلول تم وضعها مع الأندية الجماهيرية سيتم عرضها على وزير الشباب والرياضة من أجل أن يكون كل الأندية لديها الإمكانيات للمنافسة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف دياب :" صلب الاجتماع هو أن تكون الأندية لها شركات من أجل الاستثمار وأن نصل لحلول جذرية وسريعة من أجل أن تدخل الأندية الجماهيرية، الصناعة فى كرة القدم، خلال الوقت الحالي"، وتابع :" لابد أن يكون هناك شركات للكرة وتكون بعيدة عن كل شئ داخل النادي، لابد أن يكون هناك شركة للكرة فى كل نادي من أجل زيادة الاستثمار وأن يكون هناك مداخيل للأندية، ولابد من حل كبير".
وواصل :" بالطبع عندما يكون هناك استقرار مادي فى الأندية الجماهيرية، سيكون الفريق منافس بشكل قوي فى الدوري، بجانب استفادة للأعضاء لأن وقت ما يكون هناك شركة للكرة سيكون هناك استقلال كامل للكرة عن أنشطة الأندية مما يجعل هناك استفادة للجميع.
وعن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، قال دياب، "لا توجد أزمة بشأن إرسال أسماء الأندية بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الموعد لإرسال الأسماء".
وأردف :" بالطبع خلال السنوات الأخيرة كانت هناك أزمات كثيرة فى هذا الأمر وقت ارسال الأسماء للمشاركة فى البطولات الأفريقية، بسبب إنهاء الدوري فى وقت متأخر"، وأضاف:" الوقت الحالي الدوري أصبح ينتهي فى موعد أفضل من السنوات الماضية ، لذلك لن يكون هناك أزمة ، فى إرسال أسماء الأندية المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية، وسنطلب من كاف إرسال الأسماء المشاركة فى أفريقيا وقت نهاية الدوري منتصف شهر يوليو المقبل".
رد أحمد دياب على ما يتردد حول مجاملة النادي الأهلي فى مسابقة الدوري المصري الممتاز ووجود مؤجلات للفريق، وقال :" بالطبع نقدر ونحترم كل الأندية ولا يوجد مجاملة لأي فريق على حساب الآخر ، والموسم الحالي وصلنا الحمدلله لنهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز فى وقت أقل كثير عن السنوات الماضية".
واستطرد :" فى بداية الموسم وضعنا نظام للمؤجلات على الجميع، وبالفعل تم تطبيقه ، والأهلي بالطبع لديه مؤجلات بسبب وجوده فى نهائي دوري أبطال إفريقيا والفوز باللقب بجانب المشاركة فى كأس العالم للأندية فطبيعي يكون هنا مؤجلات بسبب استمراره فى البطولة الأفريقية والفوز بها، والرابطة وضحت هذا الأمر فى بداية الموسم".
وقال أحمد دياب أن رابطة الاندية تسعي بالفعل لحل جميع الأزمات فى المنظومة الرياضية، مثل أزمات الحكام الاخيرة، لذلك تدخلنا بتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن حل أزمة الـ VAR الأخيرة بسبب غيابه عن مسابقة الدوري الممتاز، بجانب مستحقات الحكام"، وأضاف دياب:" والأن نتحدث مع اتحاد الكرة حول أزمة مستحقات الحكام ونرغب ونسعي لحلول فى أن يكون هناك دفعات فى الوقت القريب، من مستحقات الحكام.
كشف رئيس رابطة الأندية عن موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل، وقال :" الدوري الموسم المقبل سينطلق فى شهر سبتمبر بعد انتهاء الدوري الموسم الحالي بعد خوض الأهلي المؤجلات يوم 25 يوليو المقبل"، وتابع :" من الموسم المقبل سيكون الدوري المصري الممتاز ينتهي فى الموعد الطبيعي مثل جميع الدوريات ، ولابد أن أؤكد أن الموسم الحالي لم يحدث أى تأخير فى نهايته، إلا فقط بسبب مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية.
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