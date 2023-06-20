شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: الدوري الموسم المقبل ينطلق فى سبتمبر .. وشركات الكرة الحل أزمات الأندية الجماهيرية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن هناك تواصل دائم مع الأندية الجماهيرية من أجل وضع حلول للأزمات التي يعيشها كل نادي، وبالطبع أهمها الأزمات المالية.

وقال أحمد دياب فى تصريحات إذاعية :" رابطة الأندية على تواصل دائم مع الأندية، والأندية الجماهيرية لديها أزمات منذ سنوات، ولكن نحن على تواصل مع جميع الأندية الشعبية فى الدوري الممتاز، منذ فترة كبيرة، من أجل معالجة جميع المشاكل، مضيفاً :" الجلسة أمس، وضعنا نقط معينة، وحددنا موعد يوم الأحد المقبل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجانب الشركة الراعية".

وتابع دياب:" الاجتماع من أجل وضع حلول للأندية ورفع مداخيل الأندية الجماهيرية، من أجل أن يستفيدوا وبالطبع سيستفيد المنتخبات الوطنية من ذلك"، وواصل ، أن هناك حلول تم وضعها مع الأندية الجماهيرية سيتم عرضها على وزير الشباب والرياضة من أجل أن يكون كل الأندية لديها الإمكانيات للمنافسة خلال الفترة المقبلة.