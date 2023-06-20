افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين والأساتذة

القاهرة - سامية سيد -

أقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري ويعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته.

وحضر حفل الافتتاح انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وسامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص.

وأكد سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري، على ترحيبه بجميع الوفود المشاركة، وتمنى التوفيق لكل المنتخبات، مؤكدا على دعم الدولة المصرية لانجاح البطولة.

وأضاف إن الاتحاد وفر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية كل السبل من أجل نجاح البطولة على الصعيد التنظيمي وكذلك على المستوى الفني لتحقيق أكبر عدد من الميداليات .