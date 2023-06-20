شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين والأساتذة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري ويعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته.
وحضر حفل الافتتاح انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وسامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص.
وأكد سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري، على ترحيبه بجميع الوفود المشاركة، وتمنى التوفيق لكل المنتخبات، مؤكدا على دعم الدولة المصرية لانجاح البطولة.
وأضاف إن الاتحاد وفر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية كل السبل من أجل نجاح البطولة على الصعيد التنظيمي وكذلك على المستوى الفني لتحقيق أكبر عدد من الميداليات .
وأشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالإفتتاح الذي أقيم اليوم للبطولة وحسن التنظيم ، معربا عن ترحيبه وترحيب مصر بكافة الدول المشاركة في البطولة ووفد الاتحاد الدولي.
وأعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته باستضافة مصر لبطولة العالم للسباحة بالزعانف وأن إستضافة مصر لهذا العدد من الدول المشاركة بالإضافة إلى وفد الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي تؤكد على الثقة في التنظيم المصري للبطولات المختلفة في جميع الرياضات ، معربا عن ثقته بخروج البطولة بشكل مميز مؤكدا ان اللجنة الأولمبية تقف خلف جميع الاتحادات المصرية من أجل الصالح العام وأن تكون مصر دائما في الريادة والمقدمة.
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