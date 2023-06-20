شكرا لقرائتكم خبر عن نقل لاعب الزمالك للمستشفى بعد إصابته في ودية فريق الأمل ومنتخب غانا الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محى جمعة لاعب الزمالك لكدمة في الصدر خلال ودية فريق الأمل ومنتخب غانا الأوليمبى، والتى انتهت صالح الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى إثرها نقل اللاعب للمستشفى للإطمئنان على حالته.

ويجرى محى جمعة بعض الفحوصات الطبية حالياً في أحد المستشفيات القريبة من النادى،للإطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل.

فى سياق متصل أكد إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، أن تجربة فريق الأمل مفيدة جدا، وستأتي بثمارها في المستقبل القريب على الفريق الأول، مشددًا على أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول، أبدى إعجابه الشديد بفكرة تكوين فريق الأمل ومؤمن بهذا الأمر، للوقوف على مستوى العناصر الشابة المتواجدة في جميع المراحل العمرية.

وأضاف "تيجانا"، أن مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، يقومان بدور مهم مع فريق الأمل، موجها الشكر لهما على إيمانهما بالفكرة والعمل عليها.

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أن الاختيارات الخاصة بعناصر فريق "الأمل" وانضمامها للفريق الأول هي قرار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأضاف أن المدير الفني للفريق الأول سيقوم خلال الساعات المقبلة باختيار الأسماء مواليد 2001 و2002 التي ستستمر مع الفريق الأول في الفترة المقبلة، على أن يتم العمل على إعارة باقي اللاعبين الذين يمتلكون عقودا مع النادي، من أجل الخروج والحصول على المشاركة ومن ثم الاستفادة منهم في المستقبل.

وقال إسماعيل يوسف، إن فريق الأمل سيستمر بشكل دائم لمواصلة لتفريغ عناصر للفريق الأول، كما تم خلال الفترة الأخيرة بتواجد ما يقرب من 12 لاعبا من قطاع الناشئين مع الفريق.