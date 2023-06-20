شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفقد 4 لاعبين أمام النجوم فى كأس مصر.. حسام حسن الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سموحة، خدمات 4 لاعبين فى المباراة القادمة أمام النجوم المقرر لها السبت المقبل فى إطار دور الـ16 من كأس مصر لكرة القدم.

ويغيب عن سموحة كل من حسام حسن الذى يواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة كسر فى شظية القدم، والتى تعرض لها فى مباراة غزل المحلة، بالإضافة إلى جونيور أجايى الذى أجرى عملية أخرى فى ساق القدم والتى ستبعده لنهاية الموسم.

كما يفقد سموحة خدمات الثنائى مصطفى سعد ميسى ومحمد مغربى للتواجد فى المغرب مع منتخب مصر الأوليبمى الذى يستعد للتصفيات المؤهلة للأولمبياد فى باريس 2024.

ونجح فريق سموحة في الفوز على منتخب كفر الدوار بسداسية نظيفة في المباراة الودية التى جمعتهما الجمعة استعدادا لمواجهة النجوم بكأس مصر.

واطمئن أحمد سامى على اللاعبين بعد الفوز فى المباراتين الوديتين التى خاضها الفريق فى فترة التوقف الدولى بعد الفوز على الاتحاد السكندريى وكفر الدوار.

ويتدرب سموحة فى الثامنة والنصف صباحا، ثم التدريب فى الرابعة والنصف مساء، لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل أكمل لخوض المباريات المهمة المقبلة.

ويأمل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، والتي تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.