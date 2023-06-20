بعد خبر توقيعه لـ الأهلي.. تحرك عاجل من أحمد فتوح لاعب الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بصدد تقديم شكوى ضد مروج خبر توقيعه للنادي الأهلي عبر أحد البرامج الرياضية، خلال الساعات الماضية.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مقرب من أحمد فتوح قوله إن نجم الزمالك وأسرته انزعجوا من انتشار الأخبار الكاذبة حول توقيعه للنادي الأهلي عبر وسائل الإعلام.

وقال المصدر إن هناك اتجاه من اللاعب، برفع شكوى ضد الإعلامي، الذي تحدث عن توقيع اللاعب للنادي الأهلي، وأكد انضمامه للفريق الأحمر، الموسم بعد المقبل، وهو أمر عار تماما من الصحة.

يشار إلى أن أحد الإعلاميين، أكد خلال الساعات الماضية، توقيع أحمد فتوح للنادي الأهلي، وانضمامه لصفوف الأحمر، الموسم بعد القادم، عقب انتهاء عقده مع الزمالك.