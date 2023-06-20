ليفاندوفسكي يكشف موعد اعتزال كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي موعد اعتزاله كرة القدم، بعد المسيرة الكبيرة للاعب مع عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة كـ بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وبرشلونة.

وأكد ليفاندوفسكي أن اعتزاله كرة القدم سيكون في وقت قريب، وأن اعتزاله من الوارد أن يكون في برشلونة، وذلك بسبب الراحة التي يشعر بها مع عائلته في المدينة.

بينما شدد على أنه توقع أن يسجل أهدافًا أقل من التي سجلها في الليجا وحصل من خلالها على جائزة هداف الدوري الإسباني، بعدما طالبه المدرب تشافي هيرنانديز بأدوار أخري غير التسجيل.

بينما أشار إلى أن لاعبي البارسا عليهم أن يقاتلوا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن هذه هي المشكلة الوحيدة التي واجهت الفريق خلال الموسم الماضي.

تصريحات ليفاندوفسكي

تحدث ليفاندوفسكي، في تصريحات نشرتها شبكة "cakal+" البولندية، حيث قال: "موعد اعتزالي قريب، ومن الوارد أن يحدث ذلك في برشلونة، وذلك بسبب شعوري بالارتياح مع أسرتي في هذه المدينة".

بينما تحدث عن فوز بهداف الليجا في موسمه الأول بالدوري الإسباني، فقال: "توقعت أن أسجل عدد أهداف أقل من التي أحرزتها بـ 5 أو 6 أهداف، بسبب الأدوار المهمة الأخرى التي كنت أقوم بها في المباريات وليس فقط التسجيل".

فيما علق على توقعاتي للبارسا في الموسم المقبل،قال ليفاندوفسكي: "لابد علينا أن نقاتل بقوة من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا، فهذه هي المشكلة الوحيدة التي واجهتنا في الموسم الماضي".

وعن تشافي هيرنانديز، قال: "مدرب يتمتع بأفكار وخطط خاصة يريد تطبيقها في كرة القدم، يعلم جيدًا كيف يتصرف ويتخذ القرارات في كل لحظة نمر بها خلال الموسم".

بينما علق على الفوز بالليجا: " عندما بدأ العد التنازلي في الجولات الأخيرة المتبقية لحسم المسابقة، أدرك الجميع أن لدينا فرصة كبيرة للتتويج بالدوري".

وتابع تصريحاته: "الدور الأول لم يكن مثل الثاني، لقد حققنا العديد من اللقاءات بنتيجة صعبة مثل الفوز بهدف نظيف، وصلنا فيها مرة أو مرتين فقط وسجلنا".

وأختتم المهاجم البولندي تصريحاته، قائلًا: "هذه البطولة لم تكن سهلة على الإطلاق، فكنا نهاجم بعدد قليل من اللاعبين، بسبب أن أغلبيتهم ليس لديه خبرة كفاية في المنافسة على بطولة مثل الدوري الإسباني، الضغط كان كبير للغاية علينا، حيث أن هناك لاعبين كثيرين يفتقدون للثقة ولم يفوزوا من قبل بهذا اللقب".