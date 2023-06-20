يارا الشرقاوي: ذهبية بطولة افريقيا للسلاح خطوة كبيرة نحو حلم أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر للسلاح أن حصد ذهبية بطولة افريقيا خطوة كبيرة نحو حسم التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأضافت يارا أن المنافسة كانت شرسة بالبطولة خاصة بعد تجنيس عدد كبير من اللاعبين لصالح بعض المنتخبات الأفريقية الا أن منتخب مصر نجح في فرض سيطرته علي المراكز الأولي.

وأوضحت يارا الشرقاوي أن صعوبة المنافسة ببطولة افريقيا يعد عامل جيد لاعداد لاعبي مصر لبطولة العالم المقبلة سعيا لحسم التأهل مبكرا لدورة الالعاب الاولمبية.

يارا الشرقاوي

وأشارت يارا إلى أن اتحاد السلاح وضع خطة قوية للتأهل لأولمبياد باريس والمنافسة علي ميداليات خلالها مؤكدة ان السلاح المصري تطور بشكل كبير واصبح قادرا على حصد ميداليات أولمبية خلال الفترة القادمة.

واحرزت يارا الشرقاوي ذهبية منافسات سلاح الشيش ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتوجت يارا الشرقاوي بالذهبية بعد الفوز على مواطنتها نورا منير بنتيجة 15-9 في المباراة النهائية .

يارا الشرقاوي

وتأهلت يارا الشرقاوي الشرقاوي للنهائي بعد تغلبها على الجزائرية مريم مباركي في نصف النهائي بنتيجة 15-10، بينما تأهلت نورا منير للنهائي بعد الفوز على الإيفوارية إليزابيث ماكسيم بنتيجة 15-14 .

وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

اتحاد السلاح ينهي استعداداته لاستضافة بطولة أفريقيا بصالة حسن مصطفي

من جهة أخرى أنهي الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني استعداداته لاستضافة بطولة افريقيا للرجال والسيدات المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بمجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتزينت صالة حسن مصطفي لاستقبال الوفود الأفريقية على مدار الايام الماضية استعدادا لإنطلاق البطولة الأفريقية الهامة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 .

وحرص أحمد سمير مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح على متابعة الاستعدادات النهائية بصالة حسن مصطفي وبرفقته مابانيك رئيس الاتحاد الافريقي ونوفاك سكرتير الاتحاد الافريقي.

وجاءت قائمة منتخب مصر للأسلحة المختلفة كالتالي:

سلاح الشيش رجال:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه"، سلاح الشيش سيدات:" يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا منير وملك حمزة"، سلاح سيف المبارزة رجال:" أحمد السيد ومحمد السيد وأحمد ياسين وأحمد السكري"، سلاح سيف المبارزة سيدات:" ناردين إيهاب وآية شريف وشرويت جابر وهنا العراقي"، سلاح السيف رجال:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، وسلاح السيف سيدات:"ندى حافظ ومريم الدغيدي وجنى البكري وجنى مدحت ونجوى نوفل والعنود حجازي".