هشام حطب يحضر إفتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين والأساتذة

ياسر رشاد - القاهرة - حضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إفتتاح بطولة العالم للناشئين والأساتذة للسباحة بالزعانف الذي أقيم اليوم في حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي بحضور انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص.

وتقام بطولة العالم للناشئين للغوص والإنقاذ خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري ويعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر الجاري أيضا.

وأشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالإفتتاح الذي أقيم اليوم للبطولة وحسن التنظيم ، معربا عن ترحيبه وترحيب مصر بكافة الدول المشاركة في البطولة ووفد الاتحاد الدولي.

وأعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته باستضافة مصر لبطولة العالم للسباحة بالزعانف وأن إستضافة مصر لهذا العدد من الدول المشاركة بالإضافة إلى وفد الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي تؤكد على الثقة في التنظيم المصري للبطولات المختلفة في جميع الرياضات ، معربا عن ثقته بخروج البطولة بشكل مميز مؤكدا ان اللجنة الأولمبية تقف خلف جميع الاتحادات المصرية من أجل الصالح العام وأن تكون مصر دائما في الريادة والمقدمة.