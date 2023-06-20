وزير الرياضة يشهد ختام بطولة اتحاد الألعاب الترفيهية بالعريش

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، ختام بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023 والمقامة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء تحت رعاية الوزارة بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء، وبتنظيم الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية والإدارة العامة للاتحادات النوعية بالإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية.

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حملت البطولة اسم "بطولة سيناى"، وشارك بها 200 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من ضمنهم 100 مشارك من أبناء سيناء وانطلقت فعالياتها أمس، وهى بطولة مؤهلة لبطولة العالم فى الطاولة والدومينو المقرر إقامتها فى أمريكا ومقدونيا نهاية العام الجاري.

أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بالرياضات الترفيهية التى تلقى إقبالاً كبيراً من الشباب والعمل على توفيرها لهم فى مناخ صحى مناسب لهم، وهو النهج الذى يتبعه الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، مشيراً إلى متابعة الوزارة لأداء الاتحاد الذى يحرز نجاحات عديدة على مستوى البطولات والتجمعات التى يقيمها فى مختلف المحافظات، وكذا المشاركة فى البطولات الدولية المختلفة.

شهد ختام البطولة الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام الأمومة والطفولة، والدكتورة نهى بكر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر كل من الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية ،الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وأحمد البكرى رئيس الاتحاد الرياضى للألعاب الترفيهية وسامح عفيفي المدير التنفيذى للاتحاد، بالإضافة إلى حضور عدد من الفنانين.

واختتمت فعاليات البطولة بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة والتى قدم حفل الختام بها الفنان والإعلامى خالد عليش.

قدم الدكتور أشرف صبحى الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح البطولة التى تقام لأول مرة على أرض سيناء ، وحرص الشباب السيناوى على المشاركة بها، والتنافس فى مراحلها المختلفة، وقام الوزير -فى ختام الحفل- بتكريم رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، وأمين عام الأمومة والطفولة، و عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك تقديراً لتعاونهم المثمر مع الوزارة.