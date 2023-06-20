شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام راضى أفضل لاعب فى مباراة مصر و كوبا ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل إسلام راضى لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد للشباب مواليد 2002 على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر و كوبا و التى إنتهت بنتيجة 45/28 فى أول مباريات الفراعنة ببطولة العالم باليونان .

واستطاع منتخب شباب الفراعنة أن ينهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 20 / 14 ،ونجح منتخب أحفاد الفراعنة فى مواصلة التألق فى الشوط الثانى لحصد نقاط اللقاء فى ضربة البداية، ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى مع السعودية غدا الأربعاء فى الثالثة والنصف عصرا، ويختتم الدور الأول بمواجهة صاحب الأرض الجمعة فى السادسة مساءً.

وتوجهت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 من بولندا إلى اليونان السبت، استعدادا لانطلاق بطولة العالم القادمة للشباب فى نسختها الـ24، والتى تقام بتنظيم مشترك بين اليونان وألمانيا خلال الفترة من 19 يونيو الجارى وحتى 3 يوليو الشهر المقبل.

وتواجد منتخب شباب اليد فى بولندا لخوض وديتين، يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى مواليد 2002 ببطولة العالم للشباب كابتن ياسر الرملى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الالفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى والمهندس محمد امام محلل الأداء الفنى ودكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى والحفنى عبد المقصود مخطط احمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبين : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - اسلام راضى - ادم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.