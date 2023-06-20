شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب وتر إكيليس يبعد صالح جمعة عن الإسماعيلى أمام أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن موقف صالح جمعة صانع ألعاب الدراويش من المواجهات المقبلة وسر ابتعاده الفترة الماضية عن المشاركة مع الفريق.

وأكد حمزة الجمل فى تصريحات خاصة: أن صالح جمعة يعانى من الإصابة بالتهابات فى وتر إكيليس مما أدى إلى ابتعاده عن الحسابات فى الفترة الماضية.

وأجرى صالح جمعة أشعة للاطمئنان على إصابته والتى أكدت معاناته من التهاب قوى فى وتر إكيليس يحتاج لفترة علاج وبرنامج تأهيلى خاص قبل نزول التدريبات مجددا بناء على تعليمات الجاهز الطبى الذى يبذل مجهودا كبيرا من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

وخاض الإسماعيلى مباراتين وديتين للاستعداد لمواجهة أسوان، حيث حقق فوزا كبيرا على ساحة دمياط بسداسية نظيفة، ثم الفوز على منتخب السودان الأوليمبى بهدفين نظيفين، بعدما تم إلغاء المباراة الودية أمام المصرى البورسعيدى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.