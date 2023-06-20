شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبيراميدز دورى الأبطال والزمالك وفيوتشر للكونفدرالية.. عقب انتهاء الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب أندية الأهلي وبيراميدز من المشاركة في بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بينما فيوتشر والزمالك خوض بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام خطابا من نظيره الأفريقي "كاف"، اليوم الثلاثاء، يخطره فيه بموعد إرسال الأندية المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، وتضمن الخطاب ضرورة إرسال الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية في موعد أقصاه 30 يونيو .

وحدد الكاف شروط المشاركة وفقا للمسابقات المحلية التي لم تكتمل في موسم 2022/2023 على أن يتم إرسال الفرق المشاركة وفق المعايير المحددة فى الاتحاد المصري وباقي الاتحادات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أبلغ الأندية في لائحة هذا الموسم قبل انطلاقه، بأنه حال عدم إنهاء المسابقة قبل موعد إرسال الأندية المشاركة إلى كاف، سيتم الرجوع لترتيب الدور الأول لبطولة الدوري.

ووفقا لترتيب بطولة الدوري بالدور الأول سيشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما سيشارك فريقا الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة ويليه بيراميدز برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بعد انتهاء الدور الأول من البطولة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء مباريات الدور الأول كالتالي :

1- الأهلي 37 نقطة

2- بيراميدز 34 نقطة

3- فيوتشر 34 نقطة

4- الزمالك 29 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الاتحاد السكندري 27 نقطة

7- غزل المحلة 26 نقطة

8- أسوان 22 نقطة

9- المصري البورسعيدي 21 نقطة

10- سموحة 20 نقطة

11- فاركو 19 نقطة

12- سيراميكا 18 نقطة

13- طلائع الجيش 16نقطة

14- إنبي 16 نقطة

15- حرس الحدود 14 نقطة

16- البنك الأهلي 13 نقطة

17- الإسماعيلي 13 نقطة

18- الداخلية 13 نقطة