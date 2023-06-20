شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. عودة عبد الرحمن مجدى واجتماع حمزة الجمل وعمر الوحش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته على الملعب الفرعي الذي يحمل اسم "عبدالرحمن أنوس" استعدادا ‏لمباراة أسوان المقرر لها يوم الخميس 29 يونيو، ضمن مباريات الجوله 32 من بطولة ‏الدوري المصرى الممتاز.

وعقد حمزة الجمل المدير الفني اجتماعًا مع الطاقم المعاون له في بداية المران، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالإعداد للفترة القادمة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة الجهاز المعاون، فيما قاد سيد توفيق مرانًا قويًّا للحراس الخمسة محمد صبحى ومحمد كوكو وأحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمال ومحمد عبد الفتاح، قبل أن يجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وشهد المران عودة عبد الرحمن مجدى للتدريبات الجماعية بعد فترة غياب، وعقد أحمد العجوز مدير الكره جلسة مع عمر الوحش لاعب الفريق على هامش المران.