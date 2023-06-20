شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها، والتي أعقبت مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية. وخاض الفريق فقرة بدنية قبل انطلاق المران، تحت إشراف طارق عبد العزيز وأحمد حمدي إخصائيي التأهيل قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم.