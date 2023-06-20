شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. غينيا ترافق الفراعنة لأمم أفريقيا بعد تعادل مالاوي وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رافق منتخب غينيا المنتخب الوطني لنهائيات أمم أفريقيا مستفيدًا من التعادل السلبي بين منتخب إثيوبيا أمام ضيفه منتخب مالاوي في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

ورفع منتخب مالاوي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن منتخب إثيوبيا صاحب المركز الرابع والأخير، ويتأهل رسميا إلى الكان منتخب غينيا صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وحقق منتخب مصر فوزا مريحًا على نظيره جنوب السودان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما يوم الأحد الماضى وديًا، باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر الفراعنة خلال يونيو الجاري.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة من كهربا وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير في الزاوية الضيقة للحارس، وفي الدقيقة 44 وبعد تحضير خطأ لدفاعات جنوب السودان وصلت الكرة إلى تريزيجيه فمرر إلى كهربا الذى سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة وسكنت يسار المرمى، وفي الدقيقة 72 جاء الهدف الثالث من كرة عرضية لحسين الشحات من جهة اليمين أبعدها الحارس خميس دانيال داك بشكل خطأ فتابعها تريزيجه برأسية سكنت منتصف المرمى.