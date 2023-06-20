شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 20-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 20-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تعرض محيى جمعة لاعب الزمالك لكدمة في الصدر خلال ودية فريق الأمل ومنتخب غانا الأولمبى، والتى انتهت لصالح الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى إثرها نقل اللاعب للمستشفى للاطمئنان على حالته.

نقل لاعب الزمالك للمستشفى بعد إصابته في ودية فريق الأمل ومنتخب غانا الأوليمبى

تعرض محى جمعة لاعب الزمالك لكدمة في الصدر خلال ودية فريق الأمل ومنتخب غانا الأوليمبى، والتى انتهت صالح الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى إثرها نقل اللاعب للمستشفى للإطمئنان على حالته. فريق الأمل بالزمالك يخسر 4 / 1 أمام منتخب غانا الأوليمبى تحت أنظار أوسوريو خسر فريق الأمل بالزمالك بنتيجة 4 / 1 أمام منتخب غانا الأوليمبي ودياً في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس على ملاعب النادى، تحت أنظار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، وذلك تمهيدا لاختيار أفضل العناصر الشابة وتصعيدها للفريق الأول.

كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي، سيخوض أول مباراتين له فى بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال بالفريق الرديف، بسبب انشغال الفريق الأول بخوض مواجهتين ضد إنتر ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

أدى محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية صباح اليوم الثلاثاء، داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

شارك محمد عواد حارس مرمى الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على المراكز التي تحتاج لتدعيم فى الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل دعم فريقه بعناصر مميزة، وسد جميع الثغرات، حتي يتمكن الفريق من المنافسة بقوة على جميع البطولات التي سينافس عليها في الموسم المقبل، وبدايتها ستكون البطولة العربية التي من المنتظر أن تنطلق يوم 28 يوليو المقبل.