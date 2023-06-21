شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة ظهير الزمالك بشرخ فى القفص الصدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي أجراها محيى جمعة، ظهير أيسر الزمالك، إصابته بشرخ في القفص الصدرى، دون الحاجة لإجراء عملية.

وكان محيى جمعة تعرض للإصابة في ودية فريق الأمل ومنتخب غانا الأولمبى، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وانضم محيى جمعة لقائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لأول مرة فى مباراة الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدورى الممتاز بقرار من أوسوريو المدير الفنى.

وخسر فريق الأمل بالزمالك بنتيجة 4 / 1 أمام منتخب غانا الأولمبي ودياً في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس على ملاعب النادى، تحت أنظار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، وذلك تمهيدا لاختيار أفضل العناصر الشابة وتصعيدها للفريق الأول.

ويأمل أوسوريو فى اكتشاف بعض اللاعبين الشباب القادرين علي تعويض بعض المراكز في مقدمتها خط الدفاع والظهير الأيمن والأيسر وكذلك المهاجم الصريح، خاصة أن تلك المراكز يعاني منها الزمالك منذ بداية الموسم ولم تنجح الصفقات الجديدة في تدعيمها.

وكان إسماعيل يوسف، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، أكد أن تجربة فريق الأمل مفيدة جدا، وستأتي بثمارها في المستقبل القريب على الفريق الأول، مشددًا على أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول، أبدى إعجابه الشديد بفكرة تكوين فريق الأمل ومؤمن بهذا الأمر، للوقوف على مستوى العناصر الشابة المتواجدة في جميع المراحل العمرية.