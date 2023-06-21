شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 20 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية، منها الموسم المقبل ينطلق في سبتمبر، واتحاد الكرة يطالب كاف بتأجيل إرسال ممثلى مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو.

المنتخب الأولمبى يتعادل مع الكونغو سلبيا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع الكونغو برازافيل سلبيا اليوم الثلاثاء بملعب مولاي رشيدي بمدينة الرباط، في آخر تجربة للفريقين قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

محمود متولي يغيب عن مران الأهلي بسبب الإصابة

غاب محمود متولي مدافع النادي الاهلي عن مران فريقه المقام حاليا علي ستاد التتش بسبب معاناته من إصابة في الكاحل لتثير الشكوك حول لحاقه بمباراة حرس الحدود بالدوري.

مجموعة مصر.. غينيا ترافق الفراعنة لأمم أفريقيا بعد تعادل مالاوي وإثيوبيا

رافق منتخب غينيا المنتخب الوطني لنهائيات أمم أفريقيا مستفيدًا من التعادل السلبي بين منتخب إثيوبيا أمام ضيفه منتخب مالاوي في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

دياب: الدوري الموسم المقبل ينطلق فى سبتمبر .. وشركات الكرة الحل أزمات الأندية الجماهيرية

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن هناك تواصل دائم مع الأندية الجماهيرية من أجل وضع حلول للأزمات التي يعيشها كل نادي، وبالطبع أهمها الأزمات المالية.

وزارة الرياضة: الأندية الشعبية تحظى باهتمام الدولة وتم دعمها بـ50 مليون جنيه

أكدت وزارة الشباب الرياضة، أنها دعمت الأندية الشعبية خلال العام الحالي بمبلغ 50 مليون جنيه لأنها تحظى بأهمية كبيرة من قبل الدولة، ولها مكانة كبيرة الشعب المصري في المحافظات .

اتحاد الكرة يطالب كاف بتأجيل إرسال ممثلى مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو

يجهز الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطالب فيه بتأجيل ارسال أسماء الفرق التي تمثل مصر في بطولتي أفريقيا لـ15 يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لنهاية مسابقة الدوري.

الونش يظهر فى تدريب الزمالك ويخضع لجلسة علاجية.. واستمرار تأهيل سامسون

أدى محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية صباح اليوم الثلاثاء، داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.