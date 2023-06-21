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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 20-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

غاب محمود متولي مدافع النادي الاهلي عن مران فريقه المقام حاليا علي ستاد التتش بسبب معاناته من إصابة في الكاحل لتثير الشكوك حول لحاقه بمباراة حرس الحدود بالدوري.

اصطحب حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى طفليه أمران فريقه المقام حاليا علي ستاد التتش استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري.

انتظم المالي اليو ديانج لاعب خط وسط النادي الاهلي في تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

انفرد النادي الأهلي بصدارة قائمة أفضل خط دفاع في مسابقة الدوري، حيث لم تستقبل شباك الفريق الأحمر سوى 7 أهداف فقط، بعدما خاض الأهلي 24 مباراة، ويتبقى لأبناء التتش 7 مواجهات مؤجلة بسبب انشغاله في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا والذي توج به مؤخراً عقب الفوز على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

15 نقطة تفصل الأهلى عن استعادة درع الدوري..تعرف على مباريات الحسم للفريق الأحمر اقتربت مسابقة الدوري المصري من الأمتار الأخيرة، حيث باتت ملامح ترتيب جدول المسابقة يتضح بشكل أكبر مع مرور الجولات المتبقية، والتي تقدر بـ 3 أو 4 مباريات لفرق الدوري، باستثناء النادي الأهلي الذي يتبقى له 7 مواجهات مؤجلة بسبب انشغاله طوال الفترة الماضية بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، والذي حسمه الفريق الأحمر بالفوز على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

تعالت الأصوات داخل النادي الأهلي، بضرورة تجديد عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.

كولر يستعجل الأهلى لضم المهاجم الأجنبى قبل نهاية الموسم

طالب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي إدارة النادى بضرورة استعجال حسم ملف المهاجم الأجنبي السوبر الذي ينوي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم هجوم فريقه فى الموسم المقبل، وتعويض النقص في هذا المركز بعدما سبق وطلب ضم مهاجم أجنبي فى فترتى انتقالات فى بداية الموسم الحالي والميركاتو الشتوى، ولكن الإدارة لم تنجح فى تلبية طلبه.

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر تأجيل فكرة مناقشة تطبيق سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى خلال مباريات الدوري، بدءاً من مباراة حرس الحدود والمؤجلة من الأسبوع الـ16، لحين الانتهاء من مباريات حسم الدوري، فى ظل حاجة المارد الأحمر لـ15 نقطة لضمان التتويج بالدرع الـ43 فى تاريخه، ومن ثم يفكر فى تطبيق سياسة التدوير بمركز حراسة المرمى.

طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بضرورة التركيز الشديد في مباريات الدوري المصري بدءاً من مباراته أمام حرس الحدود الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدوري، باعتبارها أول مواجهة يخوضها الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه عقب الفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية.