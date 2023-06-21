شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسوان يكتفى بودية إنبى غدا استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي مع نظيره إنبي على مباراة ودية للفريق غدا الأربعاء، لتجهيز الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الخميس بعد المقبل في الدوري المصري.

‎ويحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، وهو نفس الرصيد لعدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة.

‎ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

‎ويبحث أيمن الرمادي عن تحقيق الفوز أمام الإسماعيلي للوصول إلى النقطة 35 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء أسوان في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل فى الخروج بالنقاط الثلاث لتصحيح مسار الفريق.

‎ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.