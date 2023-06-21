شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية، منها الموسم المقبل ينطلق في سبتمبر واتحاد الكرة يطالب كاف بتأجيل إرسال ممثلى مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

محمود متولي يغيب عن مران الأهلي بسبب الإصابة

غاب محمود متولي مدافع النادي الاهلي عن مران فريقه المقام حاليا علي ستاد التتش بسبب معاناته من إصابة في الكاحل لتثير الشكوك حول لحاقه بمباراة حرس الحدود بالدوري.

سداسى الفراعنة ينتظم في مران الأهلى استعداداً للحرس

انتظم اللاعبون الدوليون الستة في مران االاهلى الذي يقام مساءاً في إطار تجهيز الجميع لمباريات الدوري ، وقام السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى بمنح راحة لسداسي المنتخب محمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

فريق الأمل بالزمالك يخسر 4 / 1 أمام منتخب غانا الأوليمبى تحت أنظار أوسوريو

خسر فريق الأمل بالزمالك بنتيجة 4 / 1 أمام منتخب غانا الأوليمبي ودياً في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس على ملاعب النادى، تحت أنظار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، وذلك تمهيدا لاختيار أفضل العناصر الشابة وتصعيدها للفريق الأول.

دياب: الدوري الموسم المقبل ينطلق فى سبتمبر .. وشركات الكرة الحل أزمات الأندية الجماهيرية

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن هناك تواصل دائم مع الأندية الجماهيرية من أجل وضع حلول للأزمات التي يعيشها كل نادي، وبالطبع أهمها الأزمات المالية.

وزارة الرياضة: الأندية الشعبية تحظى باهتمام الدولة وتم دعمها بـ50 مليون جنيه

أكدت وزارة الشباب الرياضة، أنها دعمت الأندية الشعبية خلال العام الحالي بمبلغ 50 مليون جنيه لأنها تحظى بأهمية كبيرة من قبل الدولة، ولها مكانة كبيرة الشعب المصري في المحافظات .

نقل لاعب الزمالك للمستشفى بعد إصابته في ودية فريق الأمل ومنتخب غانا الأوليمبى

تعرض محى جمعة لاعب الزمالك لكدمة في الصدر خلال ودية فريق الأمل ومنتخب غانا الأوليمبى، والتى انتهت صالح الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى إثرها نقل اللاعب للمستشفى للإطمئنان على حالته.

تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الدور قبل النهائي لكأس الرابطة

طرحت شركة تذكرتي منذ قليل التذاكر الخاصة بمباريات الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة التي تجمع نادي المصري أمام فيوتشر و سيراميكا أمام الاتحاد السكندري.

فيتوريا يجتمع بالأندية الصاعدة للدورى الممتاز

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، على استقبال الأندية الصاعدة للدوري الممتاز وهي الجونة و زد بينما اعتذر نادي بلدية المحلة عن الحضور .

الترسانة يحدد 20 مليون جنيه لبيع يسرى وحيد للزمالك

حدد مسئولى نادى الترسانة، القيمة المالية المطلوبة من أجل الاستغناء عن خدمات يسرى وحيد ظهير أيسر الفريق الكروى الأول، لنادى الزمالك، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

اتحاد الكرة يطالب كاف بتأجيل إرسال ممثلى مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو

يجهز الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطالب فيه بتأجيل ارسال أسماء الفرق التي تمثل مصر في بطولتي أفريقيا لـ15 يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لنهاية مسابقة الدوري.

منتخب شباب اليد يهزم كوبا 45 / 28 فى بداية بطولة العالم باليونان

فاز منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 فى أولى مبارياته فى بطولة العالم باليونان على نظيره كوبا بنتيجة 45 / 28 فى المنافسة المقامة بأثينا، واستطاع منتخب شباب الفراعنة أن ينهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 20 / 14.

الونش يظهر فى تدريب الزمالك ويخضع لجلسة علاجية.. واستمرار تأهيل سامسون

أدى محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية صباح اليوم الثلاثاء، داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.