شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز يجتمع مع عبد الرحمن مجدى قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع أحمد العجوز مدير الكرة بنادى الإسماعيلى، باللاعب عبد الرحمن مجدى جناح الفريق قبل بداية تدريب الدراويش استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

وحرص أحمد العجوز على الاطمئنان على جاهزية عبد الرحمن مجدى بعد التعافى من الإصابة التى لحقت به، وأكد له أهمية المرحلة الحالية فى مصير الفريق فى الدورى والتى تتطلب التزام جميع اللاعبين والقتال من أجل وضع الإسماعيلى فى مكان أفضل، وحذره من الغياب عن التدريب دون إذن مسبق.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، قرر تعيين الكابتن أحمد العجوز مديرا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم، عقب تلقى الفريق الهزيمة من طلائع الجيش فى الجولة 31 من الدورى العام.

وخاض الإسماعيلى مباراتين وديتين للاستعداد لمواجهة أسوان، حيث حقق فوزا كبيرا على ساحة دمياط بسداسية نظيفة، ثم الفوز على منتخب السودان الأوليمبى بهدفين نظيفين، بعدما تم إلغاء المباراة الودية أمام المصرى البورسعيدى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35