المنامة - ياسر ابراهيم - واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ، وذلك بمشاركته في مباراة منتخب بلاده مساء اليوم الثلاثاء أمام أيسلندا، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وبمشاركته في مباراة اليوم، أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يصل إلى 200 مباراة دولية.

وقبل بدء المباراة تم تكريم رونالدو على ذلك الإنجاز، من خلال منحه شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إضافة إلى التقاط صور تذكارية مع قيمص يحمل رقم 200.

وتعج مسيرة رونالدو الدولية بالعديد من الإنجازات والأرقام القياسية، منذ انطلاقته بعمر 18 عاما، عندما شارك كلاعب بديل في الفوز على كازاخستان (1-0) يوم 20 أغسطس/آب عام 2003.

وسجل رونالدو في المباريات الـ199 السابقة، 122 هدفا وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخبات أيضًا.

وسبق أن توج رونالدو بلقب اليورو عام 2016، وبلقب دوري الأمم الأوروبية موسم (2018- 2019).

يذكر أن رونالدو سجل 4 أهداف في التصفيات الجارية، بواقع هدفين أمام ليشتنشتاين، ومثلهما أمام لوكسمبورج.

وتتصدر البرتغال ترتيب مجموعتها بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني.

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