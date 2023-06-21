الاتحاد الإفريقي للسلاح يجتمع على هامش بطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم اليوم الثلاثاء اجتماع الاتحاد الإفريقي للسلاح على هامش بطولة أفريقيا للمبارزة المقامة على مجمع صالات حسن مصطفى خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو بمشاركة 21 دولة.





حيث اجتمع عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح مع ندياي مبانيك رئيس الاتحاد الإفريقى ونوفاك بيروفيتش سكرتير الاتحاد الإفريقي، بجانب بعض اعضاء الاتحاد الإفريقي للسلاح ، خلال المنافسات الصباحية لليوم الثاني من بطولة أفريقيا.

إجتماع الإتحاد الإفريقي للسلاح

وجاء هذا الاجتماع الخاص بـ الاتحاد الإفريقي للسلاح من أجل الترتيب للبطولات القادمة في مختلف المسابقات، كما دار الحديث عن الأمور المالية.

وخلال الاجتماع قام أعضاء الاتحاد الإفريقي للسلاح بتوجيه الشكر للاتحاد المصري للسلاح على التنظيم الرائع لبطولة إفريقيا.

وتطرق الحديث أيضا عن أكاديمية المبارزة وأهمية عودتها للعمل من جديد.

يذكر أن أعضاء الاتحاد الإفريقي للسلاح 30 دولة يشارك منهم في البطولة 21 وهو رقم قياسي في المشاركات الإفريقية.

يارا الشرقاوي: ذهبية بطولة افريقيا للسلاح خطوة نحو حلم أولمبياد باريس

على جانب آخر أكدت يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر للسلاح أن حصد ذهبية بطولة افريقيا خطوة كبيرة نحو حسم التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأضافت يارا أن المنافسة كانت شرسة بالبطولة خاصة بعد تجنيس عدد كبير من اللاعبين لصالح بعض المنتخبات الأفريقية الا أن منتخب مصر نجح في فرض سيطرته علي المراكز الأولي.

وأوضحت يارا الشرقاوي أن صعوبة المنافسة ببطولة افريقيا يعد عامل جيد لاعداد لاعبي مصر لبطولة العالم المقبلة سعيا لحسم التأهل مبكرا لدورة الالعاب الاولمبية.

وأشارت يارا إلى أن اتحاد السلاح وضع خطة قوية للتأهل لأولمبياد باريس والمنافسة علي ميداليات خلالها مؤكدة ان السلاح المصري تطور بشكل كبير واصبح قادرا على حصد ميداليات أولمبية خلال الفترة القادمة.

اتحاد السلاح ينهي استعداداته لاستضافة بطولة أفريقيا بصالة حسن مصطفي

من جهة أخرى أنهي الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني استعداداته لاستضافة بطولة افريقيا للرجال والسيدات المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بمجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتزينت صالة حسن مصطفي لاستقبال الوفود الأفريقية على مدار الايام الماضية استعدادا لإنطلاق البطولة الأفريقية الهامة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 .

وحرص أحمد سمير مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح على متابعة الاستعدادات النهائية بصالة حسن مصطفي وبرفقته مابانيك رئيس الاتحاد الافريقي ونوفاك سكرتير الاتحاد الافريقي.