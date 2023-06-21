الأندية تطالب اتحاد الكرة بعقد جمعية عمومية غير عادية

ياسر رشاد - القاهرة - قررت أندية الجمعية العمومية لكرة القدم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بأحد فنادق المهندسين التوجه صباح الأربعاء لمقر اتحاد الكرة لتقديم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية وفقا للائحة النظام الأساسي.



وعقد اليوم اجتماع الأندية بعد جمع عدد أكثر من 32 طلب من الأندية وفقا لنص لائحة النظام الأساسي لإلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بتطبيق نظام دوري المحترفين في القسم الثاني والمخالف للائحة النظام الاساسي

أندية القسم الثاني



واعلنت الاندية خلال الاجتماع الذي عقد بدعوة نادي الترسانة بحضور 50 نادي أن الاندية تحافظ على حقوقها واعلان رفض اقصاء اي نادي من الجمعية العمومية بدون وجه حق وبدون سند من اللائحة

وأكدت الاندية في الاجتماع الذي عقد أن الموقف الحالي هو قرار مخالف للائحة والاندية اتفقت على رفضه بالطرق الشرعية واحترمت اللائحة والدور الان على اتحاد كرة القدم بتطبيق اللائحة بعد المظهر المشرف والتعاون بين جميع الاندية اعضاء الجمعية العمومية من الدوري الممتاز وجميع الدرجات المختلفة.

اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الترقي لدوري المحترفين

من جانبها قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة مجدي الشيخ وإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة القرعة الخاصة بالصعود لدوري المحترفين بين الفرق الثلاثة أصحاب المركز السادس بالمجوعات الثلاثة بدوري القسم الثاني يوم الأحد المقبل بمقر الاتحاد الساعة الثانية ظهرًا.

تقام القرعة بين فرق المنيا صاحب المركز السادس عن المجموعة الأولي والمصرية للاتصالات صاحب المركز السادس عن المجموعة الثانية وبروكسي صاحب المركز السادس عن المجموعة الثالثة.



انتهي دوري القسم الثاني لموسم 2022 /2023 بعدما أسدل الستار على مباريات الجولة 30 الأخيرة بالمجموعة الثانية.

نجح فريق بتروجيت في حصد بطاقة التأهل لدوري المحترفين الموسم المقبل بتغلبه خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد أحرز رباعية بتروجيت خالد أبوزيادة ركلة جزاء وسامح إبراهيم وكوابينا وإسماعيل بامبا ورفع أبناء سيد عيد رصيدهم من النقاط إلي 52 نقطة في المركز الخامس.

كما نجح المصرية للاتصالات في الفوز على الشرقية للدخان 2/4 أحرز هدفي الدخان حسام عبدالواحد وحسام عبدالواحد وأحرز أهداف الاتصالات محمد بهاء وعبدالرحمن بودي وسليماني وأحمد بندق وبهذه النتيجة حافظ الاتصالات على المركز السادس برصيد 49 نقطة ليشارك في الدورة الثالثة مع المنيا عن المجموعة الأولي وبروكسي عن المجموعة الثالثة ليتأهل فريق واحد منهم لدوري المحترفين.