تصفيات يورو 2024.. كريستيانو رونالدو يقود البرتغال للفوز على أيسلندا

ياسر رشاد - القاهرة - قاد كريستيانو رونالدو نجم وقائد البرتغال منتخب بلاده لتحقيق فوزاً مهماً وصعباً على حساب مضيفه منتخب أيسلندا في إطار التصفيات المؤهلةى لبطولة يورو 2014.

جاءت أحداث الشوط الاول سلبية لعباً ونتيجة، وفشل امنتخب البرتغالي في ترجمه تفوقه الميداني على مستوى السيطرة والإستحواذ إلى أهداف حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 0-0.

وفي الشوط الثاني كثف منتخب البرتغال ضغطه الهجومي ونجح في مخاصرة أصحاب الأرض في مناطقهم الدفاعية.

وشهدت أحداث الشوط ندية كبيرة والتحامات قوية ما دفعت حكم اللقاء إلى اشهار العديد من البطاقات الملونة للاعبي الفريقين.

وفي الدقيقة 80 شهد اللقاء منعرجاً هاماً عندما تلقى ويليام ثور ويليمسون لاعب ايسلندا البطاقة الحمراء ليكمل المنتخب الأيسلندي الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 89 يظهر كريستيانو رونالدو ويرتدي ثوب المنقذ ليسجل هدفاً قاتلاً كان كافياً لحسم نتيجة اللقاء لصالح البرتغال.

كريستيانو رونالدو يقتحم موسوعة جينيس بإنجاز تاريخي جديد

وكان النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ولاعب فريق النصر السعودي قد موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما بات أول لاعب يصل للمباراة رقم 200 في مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال.

وشهدت مباراة أيسلندا أمام البرتغال ضمن التصفيات المؤهلى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” تكريم كريستيانو رونالدو من جانب موسوعة جينيس، إذ يخوض قائد المنتخب البرتغالي مباراته رقم 200.

وكان رونالدو قد خطف لقب عميد لاعبي العالم من الكويتي بدر المطوع صاحب الـ 196 مباراة دولية في وقت سابق.

كما يمتلك كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا آخر، إذ يعد الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 122 هدفاً، إضافة لـ 43 تمريرة حاسمة.

رونالدو يطلب من النصر ضم نجم مانشستر سيتي:

طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق نادي النصر السعودي من إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، ضم أحد عناصر المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

ويرغب رونالدو بضم لاعب جديد لصفوف العالمي يكون أكثر تفاهمًا في الجانب الهجومي، خصوصًا أن العالمي يسعى للتعاقد مع لاعب جديد في الجانب الهجومي بجوار كريستيانو وتاليسكا، وبعد رحيل فينسينت أبو بكر.

طلب رونالدو من إدارة النصر التعاقد مع برنارد سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ طلبت إدارة مسلي آل معمر من رونالدو إقناع اللاعب بالانتقال لدوري روشن مقابل راتب سنوي ضخم.