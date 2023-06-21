المنتخب الأوليمبي يتعادل مع الكونغو استعداداً لكأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل منتخب مصر الأوليمبي مع الكونغو برازافيل سلبيا اليوم بملعب مولاي رشيدي بمدينة الرباط في آخر تجربة للفريقين قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

بدأ المنتخب الأوليمبي المباراة بتشكيل ضم : حمزة علاء فى حراسة المرمي .. و محمد طارق وحسام عبد المجيد واحمد عيد ومحمد أشرف فى خط الظهر وأحمد كوكا ومحمد شحاته ومحمود صابر فى خط الوسط واحمد قطة ومصطفي ميسي تحت رأس الحربة اسامة فيصل .

هاجم المنتخب الأوليمبي فى بداية الشوط الأول وقاد محمود صابر هجمة سريعة وراوغ الدفاع وسدد فى الحارس تابعها قطة وسدد خارج المرمي.. وشهدت الدقيقة 34 الغاء هدف للاعب قطة تم الغائه للتسلل .

واجري المنتخب الأوليمبي مجموعة من التغييرات على مدار فترات الشوط الثاني بدأت بنزول الحارس على الجابري بدلا من حمزه علاء واحمد فوزى بدلا من محمد شحاته وزعزع بدلا من ميسي وعماد ميهوب بدلا من قطة و ومحمد مغربي بدلا من احمد عيد

واستمر اللعب سجالا في منطقة المناورات دون وجود خطورة على مرمى الفريقين ولعب حاتم سكر و محمود جهاد بدلا من محمد اشرف ومحمود صابر وشارك محمد سمير و أجويرو وعمر فايد بدلا من محمد طارق واسامة فيصل حسام عبد المجيد .

تشكيل المنتخب الأولمبي في مواجهة الكونغو

حراسة المرمي: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أشرف.

خط الوسط: محمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: محمود صابر وأسامة فيصل.

كان روجيرو ميكالى مدرب المنتخب قد أعلن قائمة السبت الماضي قائمة اللاعبين النهائية للاعبين، في المعسكر التدريبي الجاري فعالياته حاليًا.

وضمت قائمة المنتخب 23 لاعبا هم:

حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد،علي زعزع، أحمد فوزي،أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

