شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: لن نبيع أى لاعب للأهلى أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أنهم لن يبيعوا أيا من نجوم الفريق خلال الموسم المقبل، موضحاً أنهم لن يفرطوا في أي لاعب للفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع الشريعي في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "لن نفرط في أي لاعب بالفريق وهدفنا الحفاظ على القوام الأساسي للفريق في الموسم المقبل".

وفى سياق متصل يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

وأكد تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، حاجته لكل عنصر بصفوف الفريق البترولى، من أجل استمرار التواجد على المراكز المتقدمة في جدول الدورى الممتاز الموسم المقبل، في ظل صعوبة المنافسة.

ويضع مسئولو نادى إنبى الحفاظ على قوام الفريق على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة حتى لا يتعرضوا لظروف صعبة، مثلما حدث في الموسم الماضى ونجاة الفريق البترولى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى بصعوبة.