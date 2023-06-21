شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو: علاقتى بالأهلى وجماهيره تاريخية وشوبير كان مميزا فى الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خوان كارلوس جريدو، مدرب الأهلى والوداد السابق، أن علاقته بالأهلى وجماهيره تاريخية وستظل مستمرة للأبد، والأهلى استحق الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا.

وقال جاريدو فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "علاقتي بالأهلي وجماهير الأهلي بالنسبة لي تاريخية ومستمرة للأبد وأعشق الاهلي وسأظل".

وأضاف جاريدو: "تابعت نهائي دورى أبطال أفريقيا، وكانت مباراة صعبة على الطرفين، الأهلي كان يستحق الفوز لما فعله بالقاهرة وكان مفتاح البطولة، والأهلي يلعب بطريقة زكية جدا وسجلوا هدفين وفى الدقيقة الأخيرة الوداد سجل هدف وصعب الأمور".

وتابع: "الأهلى من الصعب أن يستقبل هدفين فى المغرب، لأنهم متمرسون باصطياد البطولات ونجحوا فى تسجيل هدف التعادل بفضل الروح وعقلية الفوز، وجمهور الأهلي أهم مميزات الفوز بأي بطولة".

وعن الوداد، قال جاريدو: "رحلت عن الوداد المغربى بسبب التعادل فى إحدى لقاءات الدورى والبعض لم يكن سعيدا بعد تأهلنا على حساب سيمبا التنزانى فى أفريقيا". وتابع جاريدو: "أداء مصطفى شوبير فى مباراة الذهاب أمام الوداد كان متميزا رغم صغر سنه وقدم مباراة كبيرة".