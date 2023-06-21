شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة: مباراة مصر الودية القادمة ستكون مع منتخب كبير وفيتوريا محبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أن مباراة مصر الودية القادمة ستكون مع منتخب من التصنيف الأول أو الثانى وتلقينا عروضا من كولومبيا والبرازيل.

وقال محمد غرابة خلال حواره مع أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لعبت فى قطاع الناشئين بالأهلى حتى سن 17 عاما، وبدأت مسيرتى الإدارية عضوا فى مجلس إدارة إنبى".

وأضاف مدير المنتخب: "عملت كمساعد لـ محمد فضل فى كأسى أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة فى 2019، وتم ترشيحى من حازم إمام وأتمنى أن أكون إضافة وأقدر أساعد فى هذه المهمة".

وتابع محمد غرابة: "فيتوريا كاريزما وشخصية محبوبة بين كل اللى شغالين معاه ومحترف فى كل تصرفاته، ولديه قبول عند الجماهير ودى مهمة جدا".

وأوضح مدير المنتخب: "مصطفى محمد مستقر جدا من الناحية النفسية وهذا ينعكس على أدائه مع المنتخب على عكس بداياته".

وأضاف: "ندرس كل العروض المقدمة لنا من كل منتخبات العالم ونختار ما يناسبنا وفقا للأوقات المتاحة لنا، وكان لدينا عرض من البرازيل وكولومبيا ولكن عدم تحديد غينيا لموعد المباراة حرمنا من اللعب والالتزام مع أحد المنتخبين".

وأوضح غرابة: "المباراة الودية القادمة لمنتخب مصر ستكون مع منتخب تصنيف أول أو ثان فى شهر سبتمبر المقبل".