شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يحذر لاعبى الطلائع من مفاجأت الكأس أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه من صعوبة مباراة البنك الأهلى فى كأس مصر، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز لاستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق بالفترة الأخيرة.

ويستعد الطلائع لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد جهاز الرياضة ، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

ورفض عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش ، فكرة خوض مباريات ودية جديدة خوفاً من الإصابات والإجهاد عقب مواجهة منتخب ليبيا وحرس الحدود ودياً منذ أيام قليلة.

طلائع الجيش حقق فوزه الثاني على التوالي أمام الاسماعيلى مع مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، بعد الفوز على سموحة 2-0 في المباراة الماضية

وعقد بسيوني اجتماعا مع إدارة نادى طلائع الجيش وتم الاستقرار علي عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري لاسيما أنه تمكن من قيادة الطلائع في وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الأهلي كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدوري.

فوز الطلائع على الاسماعيلى بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز أخرج الطلائع من دوامة الهبوط، برصيد 32 نقطة في المركز الرابع عشر من 31 مباراة، وبفارق نقطة عن منطقة الهبوط التي تبدأ بأسوان السادس عشر، الذي يملك مباراة أمام المقاولون العرب.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف