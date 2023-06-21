ميدو يعلن انتهاء أزمة الحجز على حسابات الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة الحجز على حسابات القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

وعبر حسابه الخاص بموقع "تويتر"، كتب ميدو تغريدة قال فيها: "‏الحمد لله تم حل مشكلة الحجز على حسابات ‎الزمالك، سيتم صرف مرتبات الجهاز الفني والإداري والطبي قبل العيد، وسيتم تسوية كل مستحقات اللاعبين ليصلوا جميعا إلى 50٪ من مستحقاتهم هذا الموسم".

وأضاف ميدو: "لن يتم دفع جنيه إلى أي لاعب جديد كمقدم تعاقد قبل دفع كل المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق".

وتابع نجم منتخب مصر والزمالك السابق: "معركة حل مشكلة الحسابات البنكية قادها المستشار ‎مرتضى منصور بذكاء كبير، حتى تم حلها عن طريق توقيع بروتوكول مع اتحاد الكرة."

وكان مرتضى منصور قد أكد في أوقات سابقة وجود صعوبة في توفير سيولة مالية؛ بسبب أزمة الحجز على أرصدة النادي في الفترة الماضية وعدم القدرة علي السماح لصرف الرواتب أو تلقي أي مبالغ مالية في الحسابات.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر على ستاد القاهرة، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.