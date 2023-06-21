شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا فى دور الـ 16 بالكأس والان مع تفاصيل الخبر
ويعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا، وآخرها مواجهة سموحة في الدوري والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى سيراميكا قبل مواجهة الخميس المقبل.
من ناحية أخرى، تلقى شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عرضاً من أحد أندية الدوري القطري، للرحيل عن قلعة الجبل الأخضر وذلك بعد نتائجه المميزة مع ذئاب الجبل منذ الموسم الماضي حيث نجح في قيادة الفريق بعيداً عن منطقة الخطر بعدما كان قريباً من الهبوط.
وتمسك شوقي غريب بالبقاء مع المقاولون العرب رافضاً العرض القطري، وذلك لاستكمال خطته وأهدافه مع الفريق في تأسيس فريق قوي من الشباب قادر على إعادة المقاولون لمكانته الطبيعية في منافسة الكبار.
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