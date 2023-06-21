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المقاولون يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا فى دور الـ 16 بالكأس

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القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، استعداداته لمواجهة نظيره سيراميكا غداً الخميس المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، وتأهل المقاولون العرب إلى هذا الدور عقب الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام المطروحي برباعية نظيفة.

 

ويعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا، وآخرها مواجهة سموحة في الدوري والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى سيراميكا قبل مواجهة الخميس المقبل.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.

 

من ناحية أخرى، تلقى شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عرضاً من أحد أندية الدوري القطري، للرحيل عن قلعة الجبل الأخضر وذلك بعد نتائجه المميزة مع ذئاب الجبل منذ  الموسم الماضي حيث نجح في قيادة الفريق بعيداً عن منطقة الخطر بعدما كان قريباً من الهبوط.

 

وتمسك شوقي غريب بالبقاء مع المقاولون العرب رافضاً العرض القطري، وذلك لاستكمال خطته وأهدافه مع الفريق في تأسيس فريق قوي من الشباب قادر على إعادة المقاولون لمكانته الطبيعية في منافسة الكبار.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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