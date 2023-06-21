شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا فى دور الـ 16 بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، استعداداته لمواجهة نظيره سيراميكا غداً الخميس المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، وتأهل المقاولون العرب إلى هذا الدور عقب الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام المطروحي برباعية نظيفة.

ويعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا، وآخرها مواجهة سموحة في الدوري والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى سيراميكا قبل مواجهة الخميس المقبل.