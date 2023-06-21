شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب عبد الرحمن على رأس الفوج الثانى لألعاب القوى بالبطولة العربية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير اليوم الأربعاء الفوج الثاني من بعثة منتخب ألعاب القوى إلى المغرب للمشاركة في منافسات البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجارى.

يضم الفوج كل من إيهاب عبدالرحمن، مصطفى محمود، أحمد طاهر، حسام سلامة، شهاب عبد العزيز، روان أيمن، دينا الطباع، مرام محمود، ويرافقهم سلامة شومان مدربا.

كان الفوج الأول قد غادر إلى المغرب الأحد الماضى، بباقى اللاعبين والجهاز الفنى والإداري.

وضم الفوج الأول كلا من، بسنت حميدة، إسراء عويس، إيناس غريب، إنجى طارق، لينا عمرو، مصطفي الجمل، مصطفي عمرو ، أحمد قناوى، محمد مجدى حمزة، مصطفى غريب، أحمد طارق، يوسف بدوى، سالم محمد سالم، محمد رجب، محمد مجدى، على أشرف، وتامر أشرف

يذكر أن بسنت حميدة لن تشارك فى دورة الألعاب العربية التى ستقام بالجزائر فى إطار استعدادها للمشاركة فى البطولات المؤهلة لاولمبياد باريس.