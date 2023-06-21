محمد الشناوي يرد على أنباء رحيله عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة خروجه للاحتراف والرحيل عن صفوف المارد الأحمر في الصيف الجاري.

وقال الشناوي، في تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية": "العروض تصل إلى النادي الأهلي واحترم قرار الإدارة في كل الأحوال".

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر: "أنا تحت أمر النادي الأهلي، والعروض تصل النادي وليس لي لأني مرتبط بعقد مع النادي".

وتابع الشناوي: "عرض النصر السعودي في يناير الماضي جاء قبل مباراة الزمالك بـ4 أيام فقط".

وواصل: "سأتحدث مع إدارة الأهلي حال وصول عرورض رسمية وفي النهاية القرار يخص النادي".

وأنهى محمد الشناوي: "الأهلي خيره على الجميع، وإن رحلت وطلبني النادي مرة أخرى سأعود على الفور".