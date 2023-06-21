سيُقام على مرحلتين.. إعلان قرعة الدوري اليمني للموسم 2023

المنامة - ياسر ابراهيم - سُحبت صباح الثلاثاء، قرعة الدوري اليمني للموسم 2023 الذي سيقام على مرحلتين.

ففي المرحلة الأولى تقسم الفرق المشاركة وعددها 14 فريقاً إلى مجموعتين بالتساوي، كل مجموعة ستلعب بطريقة الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا، تنتهي بصعود الأول والثاني من كل مجموعة إلى المربع الذهبي وهبوط الفريقين الأخيرين من كل مجموعة إلى الدرجة الثانية.

وأسفرت مباريات الأسبوع الأول في المجموعة الأولى عن الآتي:

الصقر ×الهلال

العروبة ×سمعون

اتحاد اب×اهلي صنعاء

تضامن حضرموت ×باي

المجموعة الثانية:

الطليعة×فحمان

اليرموك×سلام الغرفة

شعب آب× وحدة صنعاء.

شعب حضرموت × باي.

وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم حدد يوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز موعدا لانطلاق الدوري.

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