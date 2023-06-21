فاروق جعفر: الزمالك قريب من تجديد عقد سيف

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن مفاوضات النادي الأبيض مستمرة مع نجله سيف من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي مع ختام الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ولكن لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق حاسم.

وقال فاروق في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "ابناء الزمالك كانوا سببا في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي، والأقرب بقاء سيف في الموسم المقبل، والأفضل للنادي المحافظة على أولاده في المرحلة المقبلة، بعيدا عن العروض الآخرى".

وأضاف: "الزمالك لو سيتعاقد مع لاعبين أفضل من الموجودين فلا مانع من ذلك، لكن غير ذلك فأن أبناء النادي حققوا انجازًا كبيرا في الموسم الماضي، وبعض العناصر التي تأتي للزمالك تفكر في النواحي المالية فقط بعيدا عن الفنيات".

وأشاد فاروق جعفر بانجاز الأهلي بتحقيق لقب دوري الأبطال، مؤكدا أن الفريق قدم مستوى مميز، خصوصا بعدما استفاد من انتصاره في القاهرة، ونجح في خطف التعادل في شباك الوداد عن طريق محمد عبدالمنعم وأضاع بعد ذلك أكثر من هدف، مؤكدا أن التتويج جاء لتشريف الكرة المصرية.

وحول عودة إمام عاشور، قال: "لعب خمس مباريات في الدنمارك، ويريدون تطوير أدائه، لكنه لم يتحمل ويريد العودة إلى مصر سريعا، اللاعب المحترف مثل صلاح والنني وكوكا ومصطفى محمد تعودوا وتأقلموا على النظام، ولذلك استمروا لسنوات خارج مصر".

وأكمل: "اوسوريو هو الوحيد المسئول عن تحديد احتياجات الزمالك، والفترة المقبلة المفترض أن يرى اللاعبين بشكل أفضل، وهو يركز فقط حاليا مع الفريق في المباريات القادمة".

ميدو يعلن إنتهاء أزمة الحجز على أرصدة الزمالك

على جانب آخر أعلن أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك إنتهاء أزمة الحجز على أرصدة النادي والتي تسببت في أزمة مالية خانقة للنادي الأبيض خلال الأشهر الماضية.

وقال أحمد حسام ميدو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر” : “ الحمد لله تم حل مشكلة الحجز على حسابات الزمالك سيتم صرف مرتبات الجهاز الفني والاداري والطبي قبل العيد وسيتم تسوية كل مستحقات اللاعبين ليصلوا جميعا الى ٥٠٪ من مستحقاتهم هذا الموسم ”.

وتابع: “ لن يتم دفع جنيه الى اي لاعب جديد كمقدم تعاقد قبل دفع كل المستحقات المتأخره للاعبي الفريق.. معركة حل مشكلة الحسابات البنكية قادها المستشار مرتضى_منصور بذكاء كبير حتى تم حلها عن طريق توقيع بروتوكول مع اتحاد الكرة ”.