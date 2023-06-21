رسميًا.. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع كانتي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده رسميا مع الفرنسي نجولو كانتي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي عبر تويتر يحمل عنوان "لا تصدق الشائعات، كانتي اتحادي".

وظهر الفرنسي كانتي في مقطع فيديو قصير قال خلاله لاعب اتحاد جدة الجديد: "مهلا، هل صدقت ضلك؟، توقف لا تستمعوا للأخبار الكاذبة، أنا نمر الآن".

وبعد تعاقد اتحاد جدة مع كانتي ، سيكون ثانِ الصفقات الصيفية لنادي الاتحاد بعد التعاقد مع مواطنه كريم بنزيما.و

يضم نادي اتحاد جدة السعودي بصفوفه اللاعبين المصريين أحمد حجازي ـ الذي سيغيب عن الفريق للإصابة ـ وطارق حامد.

وكان نادي الاتحاد قد أنهى الموسم الماضي 2022/2023 وفي خزانته بطولتي الدوري والسوبر السعودي.

