محمد عبد الجليل: نصحت سيف جعفر بالإستمرار مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن سيف جعفر لاعب الزمالك من العناصر المميزة، ولازال يمتلك الكثير، لكنه واضح أنه خائف على مستقبله في ظل عدم الاعتماد عليه، ولديه عدة عروض من أندية منافسة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يريد ضم سيف جعفر، وكان قريبا من التوقيع الرسمي ولكن الأمور تعطلت في المراحل الأخيرة، وتحدثت معه ونصحته بالبقاء داخل نادي الزمالك، ولا توجد مفاوضات بينه وبين بيراميدز كما علمت، والأولوية بالنسبة لسيف هي البقاء داخل الزمالك او الانتقال للنادي الأهلي".

وأضاف: "وجود سيف في نادي كبير افضل له من الانضمام لنادي بيراميدز، كان عليه التعلم من تجربة رمضان صبحي الذي ابتعد عن المنتخب الوطني وبدأ يلعب عليه أكثر من لاعب مؤخرا في صفوف الفراعنة منهم حسين الشحات وأحمد عبدالقادر".

وزاد: "حسين الشحات ليس لاعب سوبر بالرغم من تألقه هذا الموسم، لأنه لم يظهر سوى في الموسم الحالي، والشرط الوحيد لكي نطلق عليه لقب سوبر هو أن يستمر بنفس الأداء لفترة طويلة".

وأتم: "محمود حمادة لاعب جيد ومميز في وسط الملعب وسيكون اضافة في وسط الملعب مع دونجا وباقي اللاعبين".

فاروق جعفر يوضح أخر تطورات مفاوضات الزمالك لتمديد عقد نجله

من جانبه أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن مفاوضات النادي الأبيض مستمرة مع نجله سيف من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي مع ختام الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ولكن لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق حاسم.

وقال فاروق في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "ابناء الزمالك كانوا سببا في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي، والأقرب بقاء سيف في الموسم المقبل، والأفضل للنادي المحافظة على أولاده في المرحلة المقبلة، بعيدا عن العروض الآخرى".

وأضاف: "الزمالك لو سيتعاقد مع لاعبين أفضل من الموجودين فلا مانع من ذلك، لكن غير ذلك فأن أبناء النادي حققوا انجازًا كبيرا في الموسم الماضي، وبعض العناصر التي تأتي للزمالك تفكر في النواحي المالية فقط بعيدا عن الفنيات".